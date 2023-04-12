Рекламное агентство в Москве Globax Media
Обеспечим максимальное покрытие целевой аудитории при помощи OOH рекламы:
- ТВ, Радио, Пресса;
- наружная реклама;
- indoor реклама;
- реклама на транспорте;
- размещение рекламы в метро и вагонах;
- навигационные указатели.
Получите подробное описание форматов и прайс по каждой услуге, а также консультацию маркетолога по оффлайн продвижению бизнеса:
Наше рекламное агентство предоставляет услуги комплексного маркетинга в интернете. Начиная с разработки позиционирования и упаковки бренда до увеличения продаж в вашем бизнесе:
- разработка маркетинговой стратегии;
- проработка фирменного стиля;
- разработка веб-сайтов;
- контекстно-медийная реклама;
- SMM и таргетинг;
- Контент-маркетинг и SEO продвижение.
Получите коммерческое предложение с ценами и подробным описанием услуг, а также бесплатную консультацию с нашим специалистом по маркетингу:
бизнеса
Рекламное агентство в Москве Globax Media («Глобакс Медиа») основано в 2012 году
Рекламное агентство в Москве Globax Media входит в состав АКАР — Ассоциации Коммуникационных Агентств России, ведущего профессионального объединения ключевых игроков рынка коммуникационных услуг. В рейтингах Sostav.ru и Adindex Globax Media входит в ТОП-20 крупнейших медиабаинговых OOH
Рекламное агентство в Москве Globax Media предоставляет услуги оффлайн и онлайн продвижения
Почему мы?
Наши работы
При выполнении работ рекламное агентство Globax Media отличается индивидуальным подходом к каждому клиенту. Вас не перебрасывают от менеджера к менеджеру. Работу курирует ваш личный project manager, который решает все вопросы во время реализации рекламных мероприятий.
Портфолио рекламного агентства
Мы «слышим» и понимаем своих клиентов, относимся к ним с уважением, быстро реагируем на запросы и качественно выполняем свою работу. Клиенты приходят и остаются с нами надолго, так как видят в нас надежного партнера, на которого всегда можно положиться.
Артур Арутюнян
Основатель рекламного агентства Globax Media
Рекламное агентство в Москве Globax Media сможет обеспечить маркетинг полного цикла
Рекламное агентство в Москве
Делится знаниями и опытом в маркетинге и продвижении бизнеса