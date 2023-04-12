г. Москва Трехпрудный переулок 9 стр 1
+7 (495) 37-47-999
info@g-m.ru

Рекламное агентство в Москве Globax Media

Проводим масштабные рекламные компании оффлайн и онлайн по всей России и СНГ
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Клиенты и отзывы:

ТНТ
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X-fit
Остров Мечты
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ECCO
Мираторг
Реклама для ИНВИТРО
самсунг
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Чистая Линия
Рекламное агентство в Москве
Panorama 360
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Реклама Макдональдс
Рекламное агентство в Москве
Кари кидс
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Времена Года
Леонардо хобби гипермаркет
Роснефть
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Рекомендательное письмо ТД Петрович-1
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Реклама
Оффлайн

Обеспечим максимальное покрытие целевой аудитории при помощи OOH рекламы:

  • ТВ, Радио, Пресса;
  • наружная реклама;
  • indoor реклама;
  • реклама на транспорте;
  • размещение рекламы в метро и вагонах;
  • навигационные указатели.

Получите подробное описание форматов и прайс по каждой услуге, а также консультацию маркетолога по оффлайн продвижению бизнеса:

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реклама
Онлайн

Наше рекламное агентство предоставляет услуги комплексного маркетинга в интернете. Начиная с разработки позиционирования и упаковки бренда до увеличения продаж в вашем бизнесе:

  • разработка маркетинговой стратегии;
  • проработка фирменного стиля;
  • разработка веб-сайтов;
  • контекстно-медийная реклама;
  • SMM и таргетинг;
  • Контент-маркетинг и SEO продвижение.

Получите коммерческое предложение с ценами и подробным описанием услуг, а также бесплатную консультацию с нашим специалистом по маркетингу:

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Довольных клиентов
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Увеличиваем продажи
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Известных брендов
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Экономим клиентам
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Лет опыта в продвижении
бизнеса

Рекламное агентство в Москве Globax Media («Глобакс Медиа») основано в 2012 году

Рекламное агентство в Москве Globax Media входит в состав АКАР — Ассоциации Коммуникационных Агентств России, ведущего профессионального объединения ключевых игроков рынка коммуникационных услуг. В рейтингах Sostav.ru и Adindex Globax Media входит в ТОП-20 крупнейших медиабаинговых OOH

Рекламное агентство в Москве Globax Media предоставляет услуги оффлайн и онлайн продвижения

Оффлайн реклама

Наружная реклама
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Этот формат достаточно эффективен для рекламы на широкую аудиторию. При этом, цены на размещение недорогие. Однако, такой формат не подойдет для узкой ЦА

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Реклама на телевидении
РЕКЛАМА НА ТВ И РАДИО

Работает на широкую аудиторию. Имеет мощное визуальное воздействие на потребителя. За счет динамики визуальных образов можно показать все преимущества продукта.

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INDOOR реклама
INDOOR реклама

Размещение рекламы внутри помещений - ТЦ, фитнес-клубы и т.д. Работает на широкую аудиторию, но позволяет рекламировать продукт по выделенным сегментам.

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Реклама на транспорте
РЕКЛАМА на транспорте

Это идеальный вариант донести информацию о своем бренде практически до всех слоев населения. Общественным транспортом в Москве пользуется широкий круг аудитории - более 5 млн. человек за сутки

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РЕКЛАМА в метро

Этот формат не уступает рекламе на ТВ. Ежедневно более 9 млн человек пользуются метро. При этом, 90% людей обращают внимание на рекламные объявления. Это обеспечит охват многомилионной аудитории в короткий срок

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Навигационные указатели
Навигационные указатели

Это вариант нативной рекламы в виде навигации. Поэтому он не раздражает потребителей и воспринимается, как источник информации. Позволяет кратно увеличить посещаемость торговой точки

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Онлайн маркетинг

Контекстная реклама
Контекстная реклама

Контекстно-медийная реклама - идеальный инструмент для точечного продвижения вашего продукта. Реклама показывается в интернете по предпочтению пользователей, которые уже имеют потребность в вашем продукте.

Подробнее
Продвижение в социальных сетях
Продвижение в соцсетях

Этот способ продвижения работает в формате SMM + таргетированная реклама по интересам пользователя. Помогает донести информацию о вашем бренде до определенного сегмента многомиллионной аудитории.

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Разработка сайтов
Разработка сайтов

От качества вашего ресурса будут зависеть расходы на маркетинг в интернете, продажи и то, как вас видят ваши потребители. Узнайте, как разработанные нами сайты помогут вашему бизнесу оптимизировать рекламные расходы и повысить продажи.

Подробнее
Контент маркетинг и SEO
Контент-маркетинг и SEO

Не до конца понятый и оцененный предпринимателями источник, который формирует доверие к бренду и может обеспечить ваш бизнес потенциальными клиентами на долгие годы. Узнайте, как это работает и почему продажи с этого источника выше на 40% по сравнению с рекламой.

Подробнее
Рекламная стратегия
Маркетинговая стратегия

Стратегия помогает лучше понять ЦА, определиться со способами продвижения и учесть все возможные нюансы при продвижении бизнеса. В процессе разработки стратегии мы глубоко погружаемся в ваш бизнес и его специфику, чтобы вы смогли получить максимальный результат без слива бюджета.

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Фирменный стиль
Фирменный стиль

Внешний вид вашего бренда влияет на его восприятие в сознании потребителей. Каким будут видеть ваш бренд клиенты? Мы создадим полный брендбук для упаковки бизнеса в интернете на основании вашей ЦА или делаем редизайн существующего.

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Есть задача, но не знаете какие инструменты рекламы подойдут?
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ МАРКЕТОЛОГА
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Почему мы?

Комплексно

Обеспечиваем продвижение бизнеса в онлайн и оффлайн. Вам не нужно искать дополнительных подрядчиков

Успешный опыт

Рекламное агентство в Москве Globax Media имеет штатных специалистов с опытом от 5 лет. Имеем опыт рекламирования известных брендов

Гарантия сроков
Решаем поставленные задачи и приводим к результату без нарушения сроков по договору  
Стратегическое мышление

Тщательно планируем рекламную кампанию. Анализируем аудиторию, конкурентов и прорабатываем маркетинговую стратегию

Оперативность в работе

Реагируем на запрос в день обращения. Большинство вопросов решаются в LIVE режиме в течение 1 рабочего дня

Надежный партнер

Работаем с 2012 года, нам доверяют известные бренды. Все гарантии закреплены официальным договором между вами и ООО «Глобакс»

Наши работы

При выполнении работ рекламное агентство Globax Media отличается индивидуальным подходом к каждому клиенту. Вас не перебрасывают от менеджера к менеджеру. Работу курирует ваш личный project manager, который решает все вопросы во время реализации рекламных мероприятий.

Смотреть все проекты
Продвижение компании Ecco
Продвижение компании Ecco

Клиент обратился в 2018 со следующей задачей: знание на рынке бренда Ecco стало снижаться, а вместе с ним и потребление. Нужно было…

Реклама для Panorama360
Реклама для Panorama360

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

Реклама для X-Fit
Реклама для X-Fit

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

Реклама проекта «Времена года»
Реклама проекта «Времена года»

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

Продвижение компании «ОМолоко»
Продвижение компании «ОМолоко»

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

Продвижение компании СТД «Петрович»
Продвижение компании СТД «Петрович»

Работаем с СТД «Петрович» с 2018 года по настоящее время. Клиент выбирает нас потому, что…

Портфолио рекламного агентства

Реклама для парка «Остров мечты»
Реклама для парка «Остров мечты»

После громкого открытия необходимо было поддерживать знание о парке. Для этого были использованы…

27 октября, 2021 in Реклама OOH
Реклама для телеканала ТНТ
Реклама для телеканала ТНТ

Работа с таким ярким и креативным клиентом всегда проходит интересно и творчески. Для реализации проекта мы применили следующий подход….

27 октября, 2021 in Реклама OOH
Реклама для сети INVITRO
Реклама для сети INVITRO

Работаем с ИНВИТРО с 2019 года по настоящее время. Наш подход позволяет получать максимальный охват целевой аудитории…

26 октября, 2021 in Реклама OOH
Продвижение компании СТД «Петрович»
Продвижение компании СТД «Петрович»

Работаем с СТД «Петрович» с 2018 года по настоящее время. Клиент выбирает нас потому, что…

26 октября, 2021 in Реклама OOH
Продвижение компании «ОМолоко»
Продвижение компании «ОМолоко»

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

20 октября, 2021 in Реклама OOH
Реклама проекта «Времена года»
Реклама проекта «Времена года»

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

20 октября, 2021 in Реклама OOH
Реклама для X-Fit
Реклама для X-Fit

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

15 октября, 2021 in Реклама OOH
Реклама для Panorama360
Реклама для Panorama360

Клиент обратился в 2019 с задачей повысить осведомленность и узнаваемость бренда. Была применена следующая стратегия…

15 октября, 2021 in Реклама OOH
Продвижение компании Ecco
Продвижение компании Ecco

Клиент обратился в 2018 со следующей задачей: знание на рынке бренда Ecco стало снижаться, а вместе с ним и потребление. Нужно было…

11 июля, 2019 in Реклама OOH

Мы «слышим» и понимаем своих клиентов, относимся к ним с уважением, быстро реагируем на запросы и качественно выполняем свою работу. Клиенты приходят и остаются с нами надолго, так как видят в нас надежного партнера, на которого всегда можно положиться.

Директор ООО Глобакс Медиа

Артур Арутюнян

Основатель рекламного агентства Globax Media

Рекламное агентство в Москве Globax Media сможет обеспечить маркетинг полного цикла

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Рекламное агентство в Москве

Делится знаниями и опытом в маркетинге и продвижении бизнеса

Как наружная реклама усиливает онлайн-маркетинг: синергия и успешные примеры
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Как наружная реклама усиливает онлайн-маркетинг
Реклама на телевидении
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Реклама на телевидении
Показатели эффективности наружной рекламы
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Показатели эффективности наружной рекламы
Целевая аудитория наружной рекламы
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Целевая аудитория наружной рекламы
Наружная реклама в умных городах
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Наружная реклама в умных городах
Наружная реклама и эмоциональный маркетинг
Оффлайн продвижение
By Globax Media
Наружная реклама и эмоциональный маркетинг
Получите коммерческое предложение и консультацию специалиста по маркетингу
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