Наружная реклама в Москве является эффективным инструментом для охвата широкого круга аудитории, которая передвигается по городским улицам.

Цель наружной рекламы — привлечение внимания к бренду, конкретному продукту и проводимым акциям посредством визуальной информации.

Благодаря недорогой стоимости, наружная реклама способствует быстрому возврату инвестиций. К тому же, она имеет накопительный эффект даже после окончания рекламной кампании.

В среднем, наружная реклама в Москве увеличивает продажи на 30%. При условии, что выбраны правильные места размещений, качественно проработана адресность креативов к целевой аудитории и грамотно выстроена стратегия размещения наружной рекламы.