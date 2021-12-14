Наружная реклама в Москве позволяет получить широкий охват аудитории и привлечь внимание к бренду
Вы можете заказать изготовление и размещение наружной рекламы в Москве, области и других регионах РФ под ключ в Globax Media:
Наружная реклама в Москве является эффективным инструментом для охвата широкого круга аудитории, которая передвигается по городским улицам.
Цель наружной рекламы — привлечение внимания к бренду, конкретному продукту и проводимым акциям посредством визуальной информации.
Благодаря недорогой стоимости, наружная реклама способствует быстрому возврату инвестиций. К тому же, она имеет накопительный эффект даже после окончания рекламной кампании.
В среднем, наружная реклама в Москве увеличивает продажи на 30%. При условии, что выбраны правильные места размещений, качественно проработана адресность креативов к целевой аудитории и грамотно выстроена стратегия размещения наружной рекламы.
Наружная реклама в Москве повышает показатель возврата инвестиций в рекламу на ТВ, Радио и в интернете
Наружная реклама на щитах (билбордах) — отлично подходит для информирования клиентов об акциях, повышения узнаваемости бренда и привлечения потребителей в торговую точку. Билборды устанавливаются вдоль автомагистралей.
Вы можете заказать размещение наружной рекламы на щитах в рекламном агентстве Globax Media. Мы работаем под ключ, от анализа аудитории и подбора мест для размещения до разработки креативов, печати и монтажа конструкции.
Наиболее распространенный формат щитов – билборды 6х3 м, также популярны форматы: 1.8х1.2, 2.7х3.7, 5х12, 5х15, 3х12, 4х12 м.
Также, в нашем агентстве вы можете арендовать уже готовый билборд для размещения вашей рекламы. Получите подробное коммерческое предложение по размещению наружной рекламы на щитах и консультацию маркетолога:
Цифровые LED экраны — уличные мониторы размером 6х3 м, 5х15 м, которые позволяют размещать яркие динамические медиа:
- текст;
- изображения;
- видеоролики.
Наружная реклама на LED экранах работает 24/7 и отлично видна в плохую погоду и в темное время суток. Она не раздражает потребителей, так как реклама заполняет время, которое потребители проводят в пути.
При размещении рекламы на цифровых экранах мы используем:
- профессиональные LCD панели;
- сертифицированные антивандальные короба;
- проработанные креативы, которые будут цеплять внимание аудитории.
Размещение наружной рекламы доступно в нашем агентстве Globax Media. Работаем по всей России. Получите подробное коммерческое предложение и консультацию маркетолога:
Наружная реклама размещается на фасадах зданий посредством использования светодиодного экрана больших размеров. На экране можно транслировать статичные медиа и видеоролики.
Преимущества этого вида размещения рекламы:
- повышенное привлечение внимание за счет больших размеров и нестандартного размещения;
- видимость 24/7;
- эксклюзивность — намного меньше рекламодателей могут использовать данный формат.
Существует стереотип, что размещение наружной рекламы на медиафасадах стоит дорого. Однако, мы можем подобрать оптимальный вариант размещения даже при небольших бюджетах.
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Наружная реклама на остановках является востребованным форматом размещения. Она ориентирована на пассажиров общественного транспорта. Человек проводит в среднем от 5 до 40 минут на остановке. Поэтому он успевает максимально подробно изучить рекламную информацию, размещенную на остановке.
Именно длительное взаимодействие отличает этот формат от других.
Также, важным фактором является недорогая цена. Например, вместо рекламы на одном щите 6х3 Вы можете задействовать 7-15 рекламных поверхностей, расположенных на остановках.
Реклама на остановках позволит вам провести имиджевую кампанию, рассказать о новостях и акциях миллионам потребителей. Узнайте, сколько стоит данный формат рекламы для вашего города. Получите коммерческое предложение от Globax Media:
Этот формат размещается в центре города по маршруту постоянного потока людей. Размер рекламного изображения 1,2х1,8м. Его отлично видно, как днем, так и в ночное время, за счет внутренней подсветки.
С помощью сити-формата можно направлять рекламу на определенную аудиторию: на пешеходов или пассажиров, на жителей тех или иных районов.
Преимущество конструкции в том, что объявление показывается на уровне глаз аудитории, что улучшает восприятие информации. Также, на одной конструкции может показывать до 10 различных изображений, сменяющих друг друга в заданное время.
Сити-формат позволяет проводить краткосрочные рекламные кампании. Идеально подходит для теста.
На успех рекламной кампании влияет качество креативов и правильно подобранные места размещения. В нашем рекламном агентстве вы можете заказать разработку креативов и размещение рекламы на сити-форматах. Получите коммерческое предложение и консультацию с маркетологом:
Наружная реклама на пилларах имеет большой размер и оснащена подсветкой. Имеются модификации в виде вращающейся колонны. Пиллары устанавливаются вдоль проспектов и оживленных центральных улиц, возле пешеходных переходов, остановок наземного транспорта и входов в метро.
Из уличных форматов пиллары имеют самую большую площадь.
Уникальность пилларов в охвате аудитории. За счет вытянутой по вертикали формы наружная реклама на пилларах привлекает внимание водителей, а нахождение на уровне глаз пешеходов гарантирует большое количество рекламных контактов в этой группе.
Вы можете заказать размещение такого формата в нашем рекламном агентстве Globax Media. Получите коммерческое предложение с ценами и консультацию маркетолога:
Наружная реклама на пилонах органично вписывается в городскую атмосферу. Они имеют статичную конструкцию и располагаются вдоль автомагистралей, вблизи от пешеходных тротуаров.
На пилонах можно размещать обычные изображения и 3D объемные. Пилоны могут иметь различную форму, а их изготовление стоит довольно недорого, что дает возможность реализации самых креативных решений.
Ключевые преимущества наружной рекламы на пилонах:
- Реклама охватывает сразу 3 категории аудитории: пешеходов, пассажиров и водителей автомобилей, за счет установки в местах высокой проходимости. Она располагается одновременно вдоль проезжей части и непосредственной близости к пешеходным тротуарам и входам в ТЦ.
- Открытые возможности в плане креатива. Можно изготовить конструкцию практически любого дизайна. К тому же, такая реклама функционирует 24/7 и имеет диодную подсветку, что дополнительно привлекает внимание потребителей.
- Нативность. Реклама на пилонах не раздражает потребителей и не портит городской пейзаж. Что очень хорошо для имиджевой рекламы компании.
- Легко менять рекламу. Конструкции оснащены сменными панелями — это значит, что можно оперативно обновлять информацию или эффективно тестировать различные креативы.
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Брандмауэры — разновидность рекламы на фасадах зданий. Они отличаются от рекламы на медиафасадах более простой конструкцией. Это не цифровой экран, а печать на прочном баннерном материале с применением стойких красок, которые не потеряют вид даже через продолжительное время.
Главная особенность брандмауэра – большие размеры: от 10 до 1 000 м2
5 преимуществ брандмауэров
- Без ограничений. Этот формат наружной рекламы может иметь различные размеры, что позволяет разместить информацию любого объема (например, об условиях участия в организуемой акции или способах заказа услуги).
- Заметность. От того, насколько реклама заметна, зависит её эффективность. Брандмауэры гарантированно не останутся незаметными из-за своих масштабов, поэтому в результативности размещения вы можете не сомневаться.
- Эффективность. При условии грамотного оформления и использования нестандартных эффектов, брандмауэр не только привлечет внимание, но и легко, а главное – надолго запомнится проходящим и проезжающим мимо людям.
- Доступность. В сравнении с остальными форматами наружной рекламы крупных размеров, брандмауэры обходятся в приемлемую стоимость даже вместе с оформлением и эффектами.
- Оригинальность. Полотно, размеры которого ограничены только площадью стены или другой поверхности для размещения, предоставляет массу возможностей для нестандартной и оригинальной маркетинговой подачи товара (услуги).
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Имиджевые конструкции располагаются на крышах зданий. Изготавливаются с использованием неона и внутренней подсветки. Есть вариант изготовления в виде простых световых коробов.
Это довольно сложный и дорогой в изготовлении маркетинговый инструмент. Однако, все это окупается заметностью и эффективностью в продвижении бренда.
Видимость имиджевой рекламы до 2 000 м
В отличие от большинства видов рекламы, крышные установки в основном работают на имидж компании. Они символизируют стабильность и успех бренда для клиентов и партнеров. Также, они выполняют навигационные цели — потенциальный потребитель может издалека увидеть расположение офиса компании.
Для установки конструкции подойдут здания, которые расположены на центральных улицах и магистралях. В целях эффективности лучше выбрать угловые здания, которые просматриваются с большого расстояния. Дизайн конструкции разрабатывается индивидуально для каждого здания.
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Арка объединяет в себе преимущества перетяжки и рекламного щита. Имеет вытянутую форму и устанавливается непосредственно над проезжей частью.
Основные преимущества:
- Видимость до 200 м;
- Внешняя подсветка для темного времени суток;
- Выгодное расположение по отношению к транспортному потоку.
Размер рекламной конструкции зависит от типа арки и ширины проезжей части. Реклама ориентирована в основном на автомобилистов. Поэтому эффективно размещать такую рекламу автосервисам, дилерским центрам, магазинам автозапчастей и т.д.
Для изготовления рекламы на арках используются аппликация разноцветной самоклеящейся пленкой, полноцветная печать на виниле, наклеивание бумажных плакатов.
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Наружная реклама на перетяжках размещается над проезжей частью в прямой видимости водителей и пассажиров. Перетяжки монтируются к зданиям или специальным столбам, стоящим по бокам от проезжей части, при помощи тросов.
Такой формат рекламы эффективен для анонса событий, уведомлений об акциях или открытии новой торговой точки.
Из преимуществ:
- быстрый монтаж и низкая стоимость;
- доступно помесячное размещение;
- выделяется на фоне более мелкой рекламы.
Распространенные размеры: 12х1, 13х1, 14х1, 15х1, 12х1.1, 13х1.1, 14х1.1, 15х1.1 м. Но можно заказать любой уникальный размер под ваши нужды.
Для максимально эффекта от рекламы на перетяжке необходимо выбрать правильные места размещения и детально продумать макет. У агентства Globax Media огромный опыт в размещении наружной рекламы. Мы работаем под ключ. Вы можете заказать изготовление и размещение транспаранта. Получите коммерческое предложение и консультацию маркетолога:
Призмавижн — рекламный щит со съемными панелями, состоящий из трех призм, которые вращаются вокруг своей оси. Такая конструкция позволяет показывать различные рекламные предложения в заданный временной интервал. Рекламная конструкция обычно размещается в центре города и на оживленных транспортных развязках.
Ключевые преимущества:
- можно разместить до 3-х рекламных ареативов на одной конструкции;
- динамичность конструкции привлекает внимание;
- стоимость размещения ниже, чем у щитов;
- выгодные места размещения.
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Панель кронштейн представляет собой объемную конструкцию, которая оснащена боковыми креплениями. Благодаря этому рекламу можно размещать под прямым углом и вертикально, относительно объектов, на которые крепится реклама. Боковой способ крепления позволяет размещать от двух поверхностей, что увеличивает эффективность рекламы.
Преимущества:
- возможность реализации креативных решений;
- большой угол обзора;
- возможность использования динамической и статической подсветки;
- устойчивость к изменяемым климатическим условиям
Панель-кронштейны — это не только наружная реклама. Их также можно использовать в качестве indoor рекламы внутри помещений.
Благодаря разнообразным технологиям изготовления, которыми владеет Globax Media, мы можем предложить вам как усиленный вариант панель-кронштейна, который выдержит испытание улицей, так и элегантный, утонченный панель-кронштейн, который подчеркнет вашу индивидуальность интересными формами и выгодно выделит вас среди конкурентов внутри торгового центра.
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Нестандартные рекламные конструкции позволяют обойти баннерную слепоту. Они вызывают эмоции, запоминаются надолго и мотивируют потребителей делиться рекламой в сети. Нестандартный вариант подойдет в тех случаях, когда проработана маркетинговая стратегия и есть четкое понимание, к чему должна привести рекламная кампания.
Ключевые преимущества:
- повышенное внимание из-за нестандартности конструкции;
- уникальность каждой конструкции;
- возможность получить вирусное распространение рекламы в сети;
- надолго запоминается потребителями.
Возможные варианты:
- экстендер – часть рекламы выступает за пределы рекламного поля, увеличивая его поверхность и выделяя общую конструкцию среди других;
- проекционные установки – воспроизводят изображение на стенах, земле или в объеме, состоят из проецирующего экрана и поверхности (объема);
- объемно-пространственные конструкции в виде элементов без плоских поверхностей;
- рекламные стелы – отдельно стоящие сооружения крупного формата, устанавливаются вне места нахождения заказчика и применяются для индивидуализации товаров и услуг;
- крышные конструкции и панели – эффективный вид нестандартной рекламы в виде букв или коробов;
- брандмауэры и брендирование фасадов – конструкция неограниченного размера, размещенная в любой части города, которая привлечет к себе максимальное внимание аудитории.
- оформление входных групп или переходных частей – такая реклама притягивает посетителей и создает нужный настрой;
- фигурные штендеры – установив конструкции в местах наиболее пешеходного трафика можно привлечь массу потенциальных клиентов.
Возможны иные варианты, в соответствии с техническим регламентом. Узнайте больше — получите коммерческое предложение с актуальными ценами и консультацию маркетолога:
Рекламная конструкция на роллерном дисплее оснащена внутренней подсветкой и механизмом динамической ротации изображений в заданное время. Корпус роллерных дисплеев выполнен из алюминиевого профиля высокого качества, закрепленного на усиленный стальной каркас прочности, который обеспечивает коробу высокую жесткость, что очень важно для точного положения валов.
Преимущества:
- в 2 раза эффективнее по уровню запоминаемости;
- конструкция из ударопрочного стекла;
- мощная подсветка;
- гибкая электронная система управления ротацией креативов;
- можно демонстрировать до 10 креативов на одном рекламном носителе;
- влагозащита IP54.
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Наружная реклама на суперсайтах отличается от обычных баннеров размером конструкции: 15х3, 15х5 и 12х5 метров. Этот формат оснащен внешней либо внутренней подсветкой для обеспечения видимости в темное время суток. Отдельно стоящая конструкция позволяет привлечь повышенное внимание и доминировать над другими форматами.
Преимущества:
- широкий охват основных транспортных магистралей;
- отличная видимость рекламы за счет высоты конструкции и большого рекламного поля;
- эффективное воздействие на аудиторию;
- выделяется на фоне рекламы меньшего размера.
Суперсайты устанавливаются:
- по обочинам оживленных автомобильных трасс и магистралей с интенсивным движением;
- на проспектах, шоссе, перекрестках и улицах городов с населением более 100 тысяч человек;
- в районах с активным пассажиропотоком и местах постоянного скопления автомобильного транспорта (рядом с крупными моллами, большими автостоянками, транспортными остановками).
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Афишные стенды — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8×1,75 м.
Ключевые преимущества:
- невысокая стоимость размещения;
- оперативное размещение;
- большой охват определенного сегмента аудитории.
Наружная реклама на афишных стендах имеет узкую направленность. Она информирует о предстоящих мероприятиях, концертах, и т.д.
Вы можете заказать размещение наружной рекламы на афишных стендах в рекламном агентстве Globax Media. Получите коммерческое предложение с актуальными ценами и консультацию маркетолога по предстоящей рекламной кампании:
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Эффективность
Благодаря широким охватам наружная реклама в Москве окупается достаточно быстро и имеем накопительный эффект даже по окончании рекламной кампании. Наши клиенты в среднем увеличивают продажи на 30% по итогам рекламной кампании
Разнообразие
Могут быть разные размеры, формы под любую специфику места размещения и дизайна. При условии детального изучения целевой аудитории можно добиться кратного увеличения эффективности рекламы посредством правильного выбора и размещения форматов